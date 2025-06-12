Кроос об исключениях из состава «Барсы» за опоздания: «Флик – типичный немец. В «Реале» бы посмеялись, мы часто не знали, кто опоздает – игрок или тренер»
Тони Кроос прокомментировал правила пунктуальности в «Барселоне».
«При Ханси [Флике] некоторые игроки были исключены из состава за опоздания. У них другая философия. В «Реале» бы посмеялись. Мы часто не знали, кто опоздает – игрок или тренер.
Это другой менталитет – не давать кому-то играть, потому что он опоздал на пять минут. Это просто разные подходы. Они оба нормальные. Можно сказать, что Флик – типичный немец», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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