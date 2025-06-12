Кроос об исключениях из состава «Барсы» за опоздания: «Флик – типичный немец. В «Реале» бы посмеялись, мы часто не знали, кто опоздает – игрок или тренер»

Тони Кроос прокомментировал правила пунктуальности в «Барселоне».

«При Ханси [Флике ] некоторые игроки были исключены из состава за опоздания. У них другая философия. В «Реале» бы посмеялись. Мы часто не знали, кто опоздает – игрок или тренер.

Это другой менталитет – не давать кому-то играть, потому что он опоздал на пять минут. Это просто разные подходы. Они оба нормальные. Можно сказать, что Флик – типичный немец», – сказал бывший полузащитник «Реала » в подкасте Einfach mal Luppen.