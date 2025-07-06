«Бавария» заказала для Мусиалы частный медицинский самолет, хавбек вылетел в Мюнхен отдельно от команды. Его прооперируют вскоре после приземления (Bild)

Джамал Мусиала вернулся в Мюнхен на частном медицинском самолете.

Полузащитник «Баварии» получил травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против «ПСЖ» (0:2). В конце 1-го тайма Мусиала , выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп, его левая нога изогнулась неестественным образом .

Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости . Сообщалось, что 22-летний игрок пропустит не менее 4 месяцев .

Как сообщает Bild, «Бавария » заказала частный медицинский самолет, чтобы доставить Мусиалу в Мюнхен – полузащитник вылетел из США в воскресенье утром отдельно от команды. Планируется, что хавбек перенесет операцию вскоре после приземления.