«Бавария» заказала для Мусиалы частный медицинский самолет, хавбек вылетел в Мюнхен отдельно от команды. Его прооперируют вскоре после приземления (Bild)
Джамал Мусиала вернулся в Мюнхен на частном медицинском самолете.
Полузащитник «Баварии» получил травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против «ПСЖ» (0:2). В конце 1-го тайма Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп, его левая нога изогнулась неестественным образом.
Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости. Сообщалось, что 22-летний игрок пропустит не менее 4 месяцев.
Как сообщает Bild, «Бавария» заказала частный медицинский самолет, чтобы доставить Мусиалу в Мюнхен – полузащитник вылетел из США в воскресенье утром отдельно от команды. Планируется, что хавбек перенесет операцию вскоре после приземления.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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