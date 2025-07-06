Ковач о времени начала матчей КЧМ: «Нужно думать об игроках – нельзя играть в такую жару, когда не стоит даже выходить на улицу. Посмотрим, как с этим справятся на ЧМ»

Нико Ковач назвал время проведения матчей одной из главных проблем клубного ЧМ.

В субботу «Боруссия» уступила «Реалу» (2:3) в 1/4 финала турнира.

«Турнир нуждается в определенных изменениях. На мой взгляд, один из важных моментов – время начала матчей. Футболисты не должны играть под палящим солнцем при такой жаре, что им не стоит даже выходить на улицу. В этих условиях им пришлось приложить все усилия. Посмотрим, как с этим справятся на чемпионате мира в следующем году. Нам действительно нужно заботиться об игроках.

Я предлагаю изменить время начала матчей. Будучи болельщиком, вы хотите видеть захватывающий футбол, насыщенный событиями. Сложно играть в такой футбол в слишком жаркую погоду», – сказал главный тренер «Боруссии » Дортмунд.