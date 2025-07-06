Хейсен извинился за удаление в игре с «Боруссией»: «Прошу прощения, что не смогу помочь «Реалу» в следующей игре. Hala Madrid!»
Дин Хейсен извинился за удаление в матче с «Боруссией».
Мадридская команда одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет с «ПСЖ».
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Дин Хейсен в штрафной площади придержал руками Серу Гирасси, выбегавшего с мячом к воротам «Реала», и нападающий дортмундцев упал на газон. Судья Рамон Абатти показал защитнику мадридцев желтую карточку и назначил пенальти.
На 98-й минуте матча Гирасси реализовал 11-метровый.
«Отличная игра от всей команды. Я прошу прощения за то, что был удален и не смогу помочь команде в следующей игре. Hala Madrid!» – написал защитник в X.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Дина Хейсена в X
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