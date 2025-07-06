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Переговоры о будущем Рэшфорда состоятся на следующей неделе. Маркус принял, что не входит в планы «МЮ» и Аморима

Новый раунд переговоров о будущем Маркуса Рэшфорда начнется на следующей неделе.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Рэшфорд принял, что не входит в планы «Манчестер Юнайтед» и Рубена Аморима, и изучает варианты для перехода.

Рэшфорд провел 25 игр в АПЛ в прошлом сезоне и забил 6 голов, часть сезона он провел в аренде в «Астон Вилле».

Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
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logoРубен Аморим
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