Переговоры о будущем Рэшфорда состоятся на следующей неделе. Маркус принял, что не входит в планы «МЮ» и Аморима

Новый раунд переговоров о будущем Маркуса Рэшфорда начнется на следующей неделе.

Об этом сообщает Фабрицио Романо .

Рэшфорд принял, что не входит в планы «Манчестер Юнайтед » и Рубена Аморима, и изучает варианты для перехода.

Рэшфорд провел 25 игр в АПЛ в прошлом сезоне и забил 6 голов, часть сезона он провел в аренде в «Астон Вилле».

Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь .