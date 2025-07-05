  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деку и Флик сейчас не рассматривают трансфер Рэшфорда. «Барса» сосредоточена на Диасе
27

Деку и Флик сейчас не рассматривают трансфер Рэшфорда. «Барса» сосредоточена на Диасе

Переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» маловероятен.

По данным As, ни главный тренер Ханси Флик, ни спортивный директор Деку не рассматривают Рэшфорда в качестве приоритетного варианта.

В приоритете у «Барсы» Луис Диас из «Ливерпуля». Клуб ищет более универсального футболиста в атаку, чем Рэшфорд, – с лидерскими качествами и опытом.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» готов отпустить Рэшфорда примерно за 40 млн евро и даже может отдать в аренду, а сам форвард готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?28308 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: As
logoМаркус Рэшфорд
logoЛуис Диас
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoДеку
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Букмекеры повысили вероятность перехода Диаса и Рэшфорда в «Барселону». У каталонцев сорвалась сделка с Нико Уильямсом
13сегодня, 07:37
Кунья получит 10-й номер в «МЮ» – под ним играл Рэшфорд. Маркус больше не будет выступать за «Юнайтед» и мечтает о «Барселоне»
47вчера, 15:48
Рэшфорд, Антони, Гарначо, Санчо и Маласия сообщили «МЮ» о желании уйти. Клуб дал им время на поиск новых клубов
75вчера, 14:47
«Барселона» переключится на Диаса после срыва сделки с Нико. Рэшфорд по-прежнему заинтересован в переходе
97вчера, 11:25
Главные новости
Экс-защитник «Майами» Кривцов: «Месси очень скромный. Я всегда был фанатом Роналду, но когда человек на тренировке из 10 штрафных забивает 9 в девятку, ты не понимаешь, как это возможно»
511 минут назад
Участник драки со Смоловым сказал, что тот спрашивал, кто за какой клуб болеет, и предлагал оплатить счета: «Мы сказали, что сами можем. Это и то, что мы не узнали его, разозлило Федора»
318 минут назад
Тер Стеген интересен «Интеру» на фоне возможного ухода Зоммера. «Барса» готова отпустить вратаря бесплатно (Diario Sport)
1941 минуту назад
Смолов в июне выплатил 1 млн рублей пострадавшему в конфликте в «Кофемании» и извинился – мужчина пока не забрал деньги. Федор не пошел на сделку с вымогателями (Sport Baza)
6152 минуты назад
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией», «Челси» прошел «Палмейрас», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
41454 минуты назад
Братский Кубок. ЦСКА играет с ОФК
9855 минут назадLive
Мы ищем того, кто будет продвигать интерактивные проекты «Сирены» про спорт – откликайтесь на вакансию маркетинг-менеджера!
56 минут назадВакансия
Дзюба о ЧМ-2018: «Я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией. До сих пор шрам на сердце: могли дойти до финала. С англичанами с удовольствием сражались бы»
2458 минут назад
Бителло о критике Радимова: «Я не знаю, кто это. Какой-то маленький комментатор»
35сегодня, 12:50
Эстевао: «Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей»
8сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1237 минут назад
«Ахмат» подписал опорника сборной Анголы Келиану
3сегодня, 12:44Фото
Отец Смолова о драке: «Что случилось – то случилось. Значит, были причины»
6сегодня, 12:32
Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити» за 5 млн фунтов с учетом бонусов
8сегодня, 10:41Фото
«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лукку. «Наполи» и «Атлетико» также интересуются форвардом «Удинезе»
5сегодня, 10:05
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Родину-2» и сыграет с «Торпедо», «Краснодар» против «Ростова»
9сегодня, 10:01
Виктория Лопырева: «Смолов не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт»
11сегодня, 09:55
Собчак о Смолове, ударившем двух мужчин: «А что за «химия» между «Кофеманией» и футболистами?»
14сегодня, 09:50
Матеус Алвес: «Хочу войти в историю ЦСКА. Это клуб с большой историей»
9сегодня, 09:18
Пивоваров о ролике с презентацией Сергеева в образе крепостного и отсылками к «Зениту»: «Смотрел один раз – мне понравилось»
15сегодня, 08:58