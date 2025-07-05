Деку и Флик сейчас не рассматривают трансфер Рэшфорда. «Барса» сосредоточена на Диасе
Переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» маловероятен.
По данным As, ни главный тренер Ханси Флик, ни спортивный директор Деку не рассматривают Рэшфорда в качестве приоритетного варианта.
В приоритете у «Барсы» Луис Диас из «Ливерпуля». Клуб ищет более универсального футболиста в атаку, чем Рэшфорд, – с лидерскими качествами и опытом.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» готов отпустить Рэшфорда примерно за 40 млн евро и даже может отдать в аренду, а сам форвард готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
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