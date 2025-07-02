Тебас сообщил Лапорте, что «Барса» вернулась к правилу 1:1. Президент Ла Лиги считает, что клуб выполнил все требования (Diario Sport)

«Барселона» вернулась к правилу 1:1.

Как сообщает Diario Sport, президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже уведомил президента сине-гранатовых Жоана Лапорту , что клуб сможет действовать на летнем трансферном окне в рамках правила 1:1.

Тебас счел, что «Барселона » выполнила все требования и стабилизировала ситуацию с финансами. Одним из условий Ла Лиги было признание аудитором клуба дохода от сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» в размере 100 миллионов евро.

В ближайшие дни Ла Лига должна официально подтвердить возвращение «Барселоны» к правилу 1:1.

Напомним, что правило 1:1 означает, что клуб может подписывать игроков без ограничений в пределах лимита расходов на состав. Каталонцы смогут тратить на состав 1 евро на каждый «сэкономленный» 1 евро. Под «сэкономленными» подразумевается зарплаты ушедших игроков и заработок на их трансферах.