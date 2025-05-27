Балотелли не завидует Месси и Роналду: «Криштиану убивается на тренировках. У него больше денег, чем у меня!»

Марио Балотелли высказался о работоспособности Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.

– Я не завидую Лионелю Месси и Криштиану Роналду .

– Почему Роналду выиграл пять «Золотых мячей», а ты ни одного?

– Не знаю... Он убивается на тренировках. У него больше денег! – сказал нападающий Марио Балотелли в тизере интервью для телеканала Rai 2.

Марио Балотелли: «Футбол – это фальшивый мир. Поиграю еще 2-3 года, но не буду скучать, когда завершу карьеру»