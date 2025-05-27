Балотелли не завидует Месси и Роналду: «Криштиану убивается на тренировках. У него больше денег, чем у меня!»
Марио Балотелли высказался о работоспособности Криштиану Роналду.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.
– Я не завидую Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
– Почему Роналду выиграл пять «Золотых мячей», а ты ни одного?
– Не знаю... Он убивается на тренировках. У него больше денег! – сказал нападающий Марио Балотелли в тизере интервью для телеканала Rai 2.
Марио Балотелли: «Футбол – это фальшивый мир. Поиграю еще 2-3 года, но не буду скучать, когда завершу карьеру»
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Spettacolo Fanpage
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