Марио Балотелли: «Футбол – это фальшивый мир. Поиграю еще 2-3 года, но не буду скучать, когда завершу карьеру»

Марио Балотелли назвал футбол фальшивым миром.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 6 матчей за «Дженоа » в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.

«Я буду играть еще 2-3 года до завершения карьеры.

По-спортивному будет больно завершать, но я не буду скучать по тому, что связано с футболом, потому что футбол – это фальшивый мир», – сказал 34-летний Балотелли в тизере интервью для телеканала Rai 2.