Марио Балотелли: «Футбол – это фальшивый мир. Поиграю еще 2-3 года, но не буду скучать, когда завершу карьеру»
Марио Балотелли назвал футбол фальшивым миром.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.
«Я буду играть еще 2-3 года до завершения карьеры.
По-спортивному будет больно завершать, но я не буду скучать по тому, что связано с футболом, потому что футбол – это фальшивый мир», – сказал 34-летний Балотелли в тизере интервью для телеканала Rai 2.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Spettacolo Fanpage
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