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Балотелли вышел на подиум Недели моды в Париже. Марио принял участие в показе KidSuper в Лувре

Марио Балотелли вышел на подиум в качестве модели на Неделе моды в Париже.

Экс-форвард сборной Италии принял участие в показе бренда KidSuper, который состоялся в минувшую субботу в Лувре в рамках парижской недели моды. Коллекция мужской одежды, представленная на показе, была вдохновлена детской книгой «Мальчик, который допрыгнул до Луны».

В прошедшем сезоне Балотелли сыграл 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.

Фото: instagram.com/mb459

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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