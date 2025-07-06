Сергей Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял. Может, так и в «Ростове»: на прошлых сборах Карпин закладывал фундамент. Это шутки»
Сергей Песьяков поделился мнением о будущем «Ростова».
– Что будет с «Ростовом» после ухода Осипенко и Комличенко? До этого команду покинули Карпин и Глебов. Перестройка?
– Как раз таки будет интересно посмотреть, насколько новый-старый тренерский штаб справится. На прошлых сборах, как мы помним, команду готовил Карпин. Закладывался фундамент. Можно говорить про багаж. В «Спартаке» в свое время на багаже Дмитрия Аленичева чемпионство взяли (смеется).
Возможно, то же самое было в «Ростове». Понятное дело, это шутки. Мне будет очень интересно наблюдать и за «Ростовом», и за «Динамо». Зная всю внутрянку, как все происходит – очень интересно, – сказал экс-вратарь «Ростова».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31094 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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