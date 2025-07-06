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  • Сергей Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял. Может, так и в «Ростове»: на прошлых сборах Карпин закладывал фундамент. Это шутки»
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Сергей Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял. Может, так и в «Ростове»: на прошлых сборах Карпин закладывал фундамент. Это шутки»

Сергей Песьяков поделился мнением о будущем «Ростова».

– Что будет с «Ростовом» после ухода Осипенко и Комличенко? До этого команду покинули Карпин и Глебов. Перестройка?

– Как раз таки будет интересно посмотреть, насколько новый-старый тренерский штаб справится. На прошлых сборах, как мы помним, команду готовил Карпин. Закладывался фундамент. Можно говорить про багаж. В «Спартаке» в свое время на багаже Дмитрия Аленичева чемпионство взяли (смеется).

Возможно, то же самое было в «Ростове». Понятное дело, это шутки. Мне будет очень интересно наблюдать и за «Ростовом», и за «Динамо». Зная всю внутрянку, как все происходит – очень интересно, – сказал экс-вратарь «Ростова».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoРостов
logoДмитрий Аленичев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВалерий Карпин
logoСергей Песьяков
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