Кучаев о Европе: «Не жалею ни секунды, что я там не поиграл. Я не собираюсь заканчивать карьеру – кто знает, что будет»
– Вы жалеете, что не получилось поиграть в Европе?
– Если честно, нет. Не жалею ни секунды, не зацикливался на том, что я там не поиграл.
Много зацикливался на том, что у меня уровень скакал. То есть где-то получилось хорошо отыграть, потом пошло все на спад, а я уже не знал, как это изменить. Вот об этом, наверное, думал больше.
А то, что я не поиграл в Европе, еще нельзя сказать окончательно – не заканчиваю карьеру в этом году. Кто знает, что будет.
– У вас контракт с «Ростовом» на 4 года.
– Через четыре года я тоже не собираюсь заканчивать карьеру. Кто знает, как будет дальше все развиваться.
– Хочется поставить галочку, что поиграли в Европе?
– Такого тоже у меня нет. У меня вообще нет такого, что я что-то планирую, у меня так: как можно лучше, прибавлять, прибавлять, а там уже как сложится.
Я не могу загадывать, потому что не знаю, что будет дальше, – сказал 27-летний полузащитник «Ростова».