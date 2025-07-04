Кучаев о Европе: «Не жалею ни секунды, что я там не поиграл. Я не собираюсь заканчивать карьеру – кто знает, что будет»

Константин Кучаев не жалеет, что пока не поиграл в европейском клубе.

– Вы жалеете, что не получилось поиграть в Европе?

– Если честно, нет. Не жалею ни секунды, не зацикливался на том, что я там не поиграл.

Много зацикливался на том, что у меня уровень скакал. То есть где-то получилось хорошо отыграть, потом пошло все на спад, а я уже не знал, как это изменить. Вот об этом, наверное, думал больше.

А то, что я не поиграл в Европе, еще нельзя сказать окончательно – не заканчиваю карьеру в этом году. Кто знает, что будет.

– У вас контракт с «Ростовом» на 4 года.

– Через четыре года я тоже не собираюсь заканчивать карьеру. Кто знает, как будет дальше все развиваться.

– Хочется поставить галочку, что поиграли в Европе?

– Такого тоже у меня нет. У меня вообще нет такого, что я что-то планирую, у меня так: как можно лучше, прибавлять, прибавлять, а там уже как сложится.

Я не могу загадывать, потому что не знаю, что будет дальше, – сказал 27-летний полузащитник «Ростова».