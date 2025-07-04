Кучаев о лучшем тренере сезона РПЛ: «Станкович был им первые полгода. «Спартак» при нем поменялся, прибавил, но потом остановился»

Константин Кучаев положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Московский клуб под руководством сербского специалиста занял 4-е место в прошлом сезоне Мир РПЛ .

– Лучший игрок прошлого сезона?

– Кордоба . Для меня, наверное, самый совершенный нападающий чемпионата России. Против него сложно играть, хорошо ведет борьбу. Он невысокий, но мощный, быстрый для своих габаритов. Тем более «Краснодар » стал чемпионом.

– Лучший тренер?

– Сложно сказать. Первые полгода Станкович был лучшим тренером, как по мне, потому что при нем «Спартак » поменялся и прибавил. Но потом он остановился. Наверное, никого не смог бы назвать, – сказал полузащитник «Ростова ».

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