Кучаев о лучшем тренере сезона РПЛ: «Станкович был им первые полгода. «Спартак» при нем поменялся, прибавил, но потом остановился»
Константин Кучаев положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
Московский клуб под руководством сербского специалиста занял 4-е место в прошлом сезоне Мир РПЛ.
– Лучший игрок прошлого сезона?
– Кордоба. Для меня, наверное, самый совершенный нападающий чемпионата России. Против него сложно играть, хорошо ведет борьбу. Он невысокий, но мощный, быстрый для своих габаритов. Тем более «Краснодар» стал чемпионом.
– Лучший тренер?
– Сложно сказать. Первые полгода Станкович был лучшим тренером, как по мне, потому что при нем «Спартак» поменялся и прибавил. Но потом он остановился. Наверное, никого не смог бы назвать, – сказал полузащитник «Ростова».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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