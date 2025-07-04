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Кучаев о лучшем тренере сезона РПЛ: «Станкович был им первые полгода. «Спартак» при нем поменялся, прибавил, но потом остановился»

Константин Кучаев положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Московский клуб под руководством сербского специалиста занял 4-е место в прошлом сезоне Мир РПЛ.  

– Лучший игрок прошлого сезона?

Кордоба. Для меня, наверное, самый совершенный нападающий чемпионата России. Против него сложно играть, хорошо ведет борьбу. Он невысокий, но мощный, быстрый для своих габаритов. Тем более «Краснодар» стал чемпионом.

– Лучший тренер?

– Сложно сказать. Первые полгода Станкович был лучшим тренером, как по мне, потому что при нем «Спартак» поменялся и прибавил. Но потом он остановился. Наверное, никого не смог бы назвать, – сказал полузащитник «Ростова».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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logoДеян Станкович
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logoКонстантин Кучаев
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
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