Хавбек ЦСКА Кармо: «Поражен уровнем РПЛ, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат»
Энрике Кармо высоко отозвался об уровне Мир РПЛ.
– Ты перешел в ПФК ЦСКА полтора месяца назад и уже показал себя в нескольких матчах. Как тебе уровень РПЛ?
– Я поражен уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект. Но я очень рад выходить на поле, стараюсь адаптироваться к ситуации как можно лучше. Надеюсь, мы будем добавлять в свою копилку все больше очков, и у нас получится провести отличный сезон, – сказал хавбек ЦСКА.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2561 голос
Зенит
Будет ничья
Динамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости