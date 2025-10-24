Хавбек ЦСКА Кармо: «Поражен уровнем РПЛ, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат»

Энрике Кармо высоко отозвался об уровне Мир РПЛ.

– Ты перешел в ПФК ЦСКА полтора месяца назад и уже показал себя в нескольких матчах. Как тебе уровень РПЛ?

– Я поражен уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект. Но я очень рад выходить на поле, стараюсь адаптироваться к ситуации как можно лучше. Надеюсь, мы будем добавлять в свою копилку все больше очков, и у нас получится провести отличный сезон, – сказал хавбек ЦСКА.