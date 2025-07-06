  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Волков о чемпионстве «Краснодара»: «Просто они не теряли очки. «Зенит» злее точно стал и мотивирован как никогда!»
6

Волков о чемпионстве «Краснодара»: «Просто они не теряли очки. «Зенит» злее точно стал и мотивирован как никогда!»

Сергей Волков заявил, что «Зенит» стал злее после потерянного чемпионства.

Защитник петербургского клуба ранее выступал за «Краснодар».

— Какие были эмоции от того, что именно «Краснодар» лишил «Зенит» чемпионства?

— Да молодцы, что тут сказать. Поздравляю клуб. Желаю ему только самого лучшего.

— Не жалеете о прошлогоднем переходе?

— Нет, не жалею. И сделаю все, чтобы помочь «Зениту» в этом сезоне вернуть чемпионство.

— За счет чего «Краснодар» смог в этом году взять золото?

— Скажу банально: просто они не теряли очки. А мы потеряли, поэтому проиграли гонку за чемпионство — набрали на одно очко меньше.

— Сильно злее стали после этого?

— Злее точно стали. Посмотрим, как это скажется на нашей игре и результатах в предстоящем сезоне.

— У «Зенита» этим летом как-то поменялась подготовка по сравнению с прошлым летом?

— Мы работаем, как и работали до этого. Просто с еще большим желанием, большей концентрацией и большей мотивацией.

— Нам в предстоящем сезоне ждать такой же интриги в борьбе за золото, как в двух предыдущих? Или «Зенит» вернет времена, когда он обеспечивал себе чемпионство за три-четыре тура до финиша?

— Посмотрим. Но я же говорю: мы мотивированы больше, чем... Как никогда! – сказал Волков.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?30599 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЗенит
logoКраснодар
logoСергей Волков
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» против «Балтики»
1сегодня, 05:15
Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»
9сегодня, 03:38
Пивоваров о ролике с презентацией Сергеева в образе крепостного и отсылками к «Зениту»: «Смотрел один раз – мне понравилось»
18вчера, 08:58
Главные новости
«Зенит» готовит официальное предложение по Педро Абреу. Сообщалось, что клуб может заплатить 15 млн евро за форварда «Фламенго»
46 минут назад
Победы «Реала», «ПСЖ», Андреевой, Джоковича и Синнера, обстоятельства драки Смолова, травма Мусиалы, похороны Жоты, поул Ферстаппена, назначение Хартли в «Локо» и другие новости
1155 минут назад
Месси первым после Анри набрал 2+1 в 3 матчах МЛС подряд
33сегодня, 05:33
Феликс хочет вернуться в «Бенфику». Клуб согласен дать «Челси» 30 млн евро, но не готов платить хавбеку более 4 млн в год
19сегодня, 04:45
Гонсало Гарсия о лидерстве в гонке бомбардиров КЧМ: «Забить 4 гола было немыслимо»
13сегодня, 03:58
Петржела о драке Смолова: «Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей. Федор рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»
29сегодня, 03:08
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда 25 (18+7) голевых действий в 25 играх за «Интер Майами» в 2025-м
35сегодня, 02:18
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Монреаль», «Атланта» Миранчука и «Ди Си Юнайтед» голов не забили
21сегодня, 01:59
У «Реала» 4 победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «ПСЖ»
43вчера, 22:19
«Боруссия» 4 года не выигрывает трофеев. В 2021-м дортмундцы взяли Кубок Германии
4вчера, 22:16
Ко всем новостям
Последние новости
Песьяков об отказе Комличенко «Спартаку»: «Как будто бы спокойнее жить. В «Локо» больше шансов играть постоянно»
23 минуты назад
Директор «Пари НН» о Шпилевском: «Талантливый, амбициозный, яркий тренер. Ставит интересный футбол. Это совпало с нашими запросами»
143 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. Финал. США против Мексики
сегодня, 06:00
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» против «Балтики»
1сегодня, 05:15
Мусаев о том, как называть предсезонный матч: «Неофициальный, разницы нет. У каждой команды задача — хорошо подготовиться к сезону»
6сегодня, 04:59
Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов»
8сегодня, 04:21
Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»
9сегодня, 03:38
Шелия о долгах «Тамбова»: «Не заплатили зарплату за 5-6 месяцев и премиальные. Если мне придут эти деньги, буду очень рад эсэмэске»
5сегодня, 03:23
Фран Гарсия о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» хорошо потрудился, но последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча»
2сегодня, 02:54
У Миранчука нет голевых действий в 4 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 20 играх сезона МЛС
3сегодня, 02:32