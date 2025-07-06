Волков о чемпионстве «Краснодара»: «Просто они не теряли очки. «Зенит» злее точно стал и мотивирован как никогда!»

Сергей Волков заявил, что «Зенит» стал злее после потерянного чемпионства.

Защитник петербургского клуба ранее выступал за «Краснодар».

— Какие были эмоции от того, что именно «Краснодар» лишил «Зенит» чемпионства?

— Да молодцы, что тут сказать. Поздравляю клуб. Желаю ему только самого лучшего.

— Не жалеете о прошлогоднем переходе?

— Нет, не жалею. И сделаю все, чтобы помочь «Зениту » в этом сезоне вернуть чемпионство.

— За счет чего «Краснодар» смог в этом году взять золото?

— Скажу банально: просто они не теряли очки. А мы потеряли, поэтому проиграли гонку за чемпионство — набрали на одно очко меньше.

— Сильно злее стали после этого?

— Злее точно стали. Посмотрим, как это скажется на нашей игре и результатах в предстоящем сезоне.

— У «Зенита» этим летом как-то поменялась подготовка по сравнению с прошлым летом?

— Мы работаем, как и работали до этого. Просто с еще большим желанием, большей концентрацией и большей мотивацией.

— Нам в предстоящем сезоне ждать такой же интриги в борьбе за золото, как в двух предыдущих? Или «Зенит» вернет времена, когда он обеспечивал себе чемпионство за три-четыре тура до финиша?

— Посмотрим. Но я же говорю: мы мотивированы больше, чем... Как никогда! – сказал Волков .