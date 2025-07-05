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Пивоваров о ролике с презентацией Сергеева в образе крепостного и отсылками к «Зениту»: «Смотрел один раз – мне понравилось»

В «Динамо» довольны роликом с презентацией Ивана Сергеева.

Московский клуб выложил ролик с подписью: «Крепостное право знаете? Мы отменили. Вот тебе, бабушка, и Сергеев день!»

В нем были намеки на препятствование трансферу со стороны «Зенита», за который ранее играл Сергеев, интерес к форварду со стороны «Спартака», а также перенос празднования сине-бело-голубыми 100-летия клуба на сезон-2025/26.

В видео актер в образе Александра II говорит, что он «уже 100 раз сказал: крепостное право – отменить». Советник отвечает ему: «Мы подумали, что тот был 100-й, но как бы не 100-й, а 99-й. Ведь это математика». 

«Смотрел один раз – мне понравилось. Стоит ли ждать ответной реакции «Зенита»? Вы же видели, как они презентовали Романа Вегу и сколько контента приобрели», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Напомним, Вега перешел в клуб из Санкт-Петербурга 3 июля. «Зенит» по состоянию на утро 5 июля посвятили ему 10 публикаций в телеграм-канале.

Укололи «Зенит», «Спартак» и Медведева, обыграли крепостное право. «Динамо» ярко представило Сергеева

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Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoИван Сергеев
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
Р-Спорт
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