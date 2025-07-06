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Феликс хочет вернуться в «Бенфику». Клуб согласен дать «Челси» 30 млн евро, но не готов платить хавбеку более 4 млн в год

«Бенфика» не прочь вернуть хавбека Жоау Феликса.

Лиссабонцы готовы предложить за 25-летнего игрока «Челси» и сборной Португалии около 30 млн евро, но препятствием может стать высокая зарплата футболиста, проведшего вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Милане».

В «Бенфике» действует потолок зарплат – максимальный оклад составляет не более 4 млн за сезон.

Сам Феликс признался, что хочет вернуться к «орлам»: «Бенфика» – мой дом, и однажды я вернусь. Не знаю, случится это сейчас или через несколько лет. Если сейчас, то я буду счастлив».

В 41 матче прошлого сезона во всех турнирах за «Челси» и «Милан» на счету полузащитника 10 голов и 34 ассиста.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
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