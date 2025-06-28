Жоау Феликс заинтересовал «Неом». Клуб повысился в классе из первого дивизиона Саудовской Аравии

Жоау Феликс может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

25-летний португалец, который принадлежит «Челси », провел вторую часть прошлого сезона в «Милане».

Сообщается, что интерес к полузащитнику проявляет клуб «Неом», который вышел в чемпионат Саудовской Аравии из первого дивизиона, в котором опередил ближайшего преследователя на 14 очков.

Кроме того, Жоау Феликс может стать целью «Аль-Насра », если клубу не удастся подписать Луиса Диаса.

Подробную статистику Феликса можно изучить здесь .