Жоау Феликс заинтересовал «Неом». Клуб повысился в классе из первого дивизиона Саудовской Аравии
Жоау Феликс может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
25-летний португалец, который принадлежит «Челси», провел вторую часть прошлого сезона в «Милане».
Сообщается, что интерес к полузащитнику проявляет клуб «Неом», который вышел в чемпионат Саудовской Аравии из первого дивизиона, в котором опередил ближайшего преследователя на 14 очков.
Кроме того, Жоау Феликс может стать целью «Аль-Насра», если клубу не удастся подписать Луиса Диаса.
Подробную статистику Феликса можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TalkSPORT
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