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  • Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов»
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Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов»

Гендиректор «Пари НН» высказался о ротации клубов в РПЛ при форс-мажорах.

— Нужно ли более четкое определение процедуры замены одного из участников РПЛ в случае повторения ситуации с «Химками»?

— Я думаю, все хотят более четких определений. Все, конечно, в регламентах не пропишешь — это невозможно. Но чем более вариабельные моменты будут зафиксированы в соответствующих документах, тем лучше для всех сторон.

— Не факт, что «Пари НН» еще раз окажется в аналогичной ситуации. Но вы за то, чтобы в будущем именно 13-я команда оставалась в РПЛ без стыков, если кто-то из команд выше не допущен до турнира?

— Логика подсказывает, что да, все должны быть за этот вариант. Но, возможно, есть какие-то моменты, которые мы еще не до конца понимаем. Здесь надо, чтобы трактовки в регламенте были максимально приближены к спортивным результатам. Чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов.

Мы живем по средствам, живем в рамках тех бюджетов, которые у нас есть. Выпрыгнуть из бюджета и начинать хватать звезды с неба — не наш принцип. Кто-то, может быть, идет по этой дорожке.

Поэтому, когда мы говорим про спортивный или неспортивный принцип, я вообще считаю, что этот подход в спорных вопросах должен быть полностью дезавуирован. Если есть конфликтная ситуация, которая произошла по вине менеджмента, владельцев и так далее, то говорить о спортивном или неспортивном принципе уже бессмысленно. Произошла управленческая ошибка, и ее нужно каким-то образом правильно решать, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoПари НН
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
регламент
Давид Мелик-Гусейнов
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