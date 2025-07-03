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  • Шпилевский о целях «Пари НН»: «Я не Гарри Поттер, не люблю что-то обещать. Хотим выходить на каждый матч и побеждать – будет нелегко, но команда изменится, уверяю»
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Шпилевский о целях «Пари НН»: «Я не Гарри Поттер, не люблю что-то обещать. Хотим выходить на каждый матч и побеждать – будет нелегко, но команда изменится, уверяю»

Алексей Шпилевский назвал задачи «Пари НН» на следующий сезон.

– Получится ли сделать атакующий футбол еще и результативным, учитывая оборонительные традиции «Нижнего»?

– Я не любитель что‑то обещать или гарантировать, вряд ли это может хоть один тренер. Я не Гарри Поттер. Все, что в моих силах, я сделаю. 100% футбол поменяется, но на все нужно время. Самый главный посыл для ребят в последнее время был – настрой на позитивное мышление. Мы начали все с чистого листа, все, что было, забыли. У нас только одна цель – не бояться.

– Сколько игроков хотелось бы взять в летнее трансферное окно, чтобы вы были довольны?

– Главный тренер никогда не доволен. Всегда хочется больше и больше, но я реально смотрю на вещи. Я знаю бюджет клуба, мы с руководством клуба анализируем рынок футболистов. Нелегко убедить и найти футболиста, который подойдет под наш стиль футбола. Можно набрать 30 футболистов, а потом не будет консенсуса внутри команды. Мы хотим точечно усилиться, чтобы картина внутри команды была целостной.

– Генеральный директор клуба Мелик‑Гусейнов заявил, что цель команды в РПЛ на новый сезон – топ‑10. Согласны с ним или вы более амбициозны в этом вопросе?

– Цели у меня всегда максимальные, не хочу оглашать, какие именно. Я хочу сконцентрироваться на ежедневной работе, чтобы футболисты по максимуму выкладывались. Посыл такой, что мы хотим выходить на каждый матч и побеждать. Будет нелегко, но я уверяю, что команда изменится, – сказал главный тренер «Пари НН».

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в таблице Мир РПЛ, но уступил «Сочи» в стыковых матчах. По решению исполкома РФС нижегородский клуб останется в высшем дивизионе в сезоне-2025/26 вместо не прошедших лицензирование «Химок».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
Давид Мелик-Гусейнов
logoАлексей Шпилевский
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