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Шелия о Грозном: «Там я спокоен за семью, мне комфортно. Город развивается, много чего построилось, порядок и чистота сохраняются. От вина я не зависим, выпиваю редко»

Гиорги Шелия заявил, что его семье комфортно в Грозном.

– Вы уже обустроились в Грозном. Что вам больше всего нравится?

– Когда я там, то спокоен за свою семью. Для каждого человека, особенно семьянина, важно чувствовать себя в безопасности и ни о чем не париться.

Город с каждым годом ощутимо развивается, у правительства большая любовь к Грозному. На моих глазах много чего построилось, открылось, а порядок и чистота сохраняются. Мне комфортно в Грозном.

– Грузины любят вино, а в Грозном запрет на алкоголь. Проблема ли это для вас?

– Нет, конечно, не проблема. Я не зависим от вина, хоть и могу его выпить. Когда занимаюсь футболом, редко что-то выпиваю. В выходной или в отпуске, чтобы отвлечься и забыть о футболе, могу выпить пару бокалов вина, – сказал голкипер «Ахмата».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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алкоголь и спорт
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