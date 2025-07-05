Энрике о 2:0: «Тяжелый матч, «ПСЖ» был на высоте и заслужил победу. «Бавария» провела отличную игру, в концовке было очень сложно»

Луис Энрике признал, что «ПСЖ» с трудом далась победа в матче с «Баварией».

Парижане вышли в полуфинал клубного чемпионата мира, одержав победу (2:0) в 1/4 финала. В конце 2-го тайма «ПСЖ» остался вдевятером после удалений Вильяна Пачо на 82-й минуте и Люки Эрнандеса на 92-й.

«Это был напряженный матч против сильного соперника, который создал нам проблемы. Я доволен результатом. Странное чувство. В случае с удалением Пачо красная карточка была. Насчет второго я не уверен.

Я горд. Здесь много болельщиков, мы были на высоте и заслужили победу в этом сложном матче. «Бавария» – хорошая команда.

Мы команда, которая хочет играть в футбол. Пришлось обороняться, имея на одного игрока меньше, концовка матча была очень тяжелой.

Вы судите по результату. «Бавария » провела очень хороший матч, они могли победить», – сказал главный тренер «ПСЖ » в эфире DAZN.