Энрике о 2:0: «Тяжелый матч, «ПСЖ» был на высоте и заслужил победу. «Бавария» провела отличную игру, в концовке было очень сложно»
Парижане вышли в полуфинал клубного чемпионата мира, одержав победу (2:0) в 1/4 финала. В конце 2-го тайма «ПСЖ» остался вдевятером после удалений Вильяна Пачо на 82-й минуте и Люки Эрнандеса на 92-й.
«Это был напряженный матч против сильного соперника, который создал нам проблемы. Я доволен результатом. Странное чувство. В случае с удалением Пачо красная карточка была. Насчет второго я не уверен.
Я горд. Здесь много болельщиков, мы были на высоте и заслужили победу в этом сложном матче. «Бавария» – хорошая команда.
Мы команда, которая хочет играть в футбол. Пришлось обороняться, имея на одного игрока меньше, концовка матча была очень тяжелой.
Вы судите по результату. «Бавария» провела очень хороший матч, они могли победить», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире DAZN.