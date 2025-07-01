Смолов о завершении карьеры: «Я ближе к этому. Сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Я там и не нужен»

Федор Смолов заявил, что близок к завершению карьеры.

– Какие планы у тебя в дальнейшем, Федь? Ты представляешь, что ты можешь закончить?

– Легко. Я ближе к этому. В командах, где нормальные футболисты за что-то борются, на ведущих ролях я не буду. Быть сплочением коллектива и отвечать за баню я не готов, не моя история.

Та весна в «Динамо » – там было больше негатива, это был первый опыт, когда я не играю. Сейчас этот год еще больше укрепил мое впечатление, что я обязан играть, как некоторые говорят. Понимаю, что это не случайность. В этих командах играть не буду – сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Я не хочу любыми путями остаться в футболе.

Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Во что я там буду играть? Я там и не нужен объективно. Никого не хочу обидеть – Антон Заболотный 7 лет назад в «Химки » мечтал бы попасть, наверное. Сейчас он подписывается в «Спартак », потому что футбол такой.

Условно я иду в команду, которая борется за выживание – партнеры не очень, результаты будут так себе. Про партнеров невысокого уровня вряд ли будут говорить, что они что-то не так сделали. Все будут говорить, что Смолов не забивает, он мертвый, он не тот.

Я буду злиться, кипеть, потому что буду понимать, что эти не могут ничего. [Жена] Карина будет ругаться, потому что я дома буду ходить их все время ругать. А я переживаю, я много думаю о футболе. Исходя из этого, ближе к тому, чтобы закончить.

Ну и все закруглилось, я стал чемпионом, слава богу. В этом футболе все было. Опять же мне 35 лет – вообще нормально. Я раньше думал – 33-34 максимум.

– Грустно?

– Нет. Опять же – нет гарантии, что в конце июля или в августе я не скажу: «Я не могу, я не наигрался, хочу еще год». Матч прощальный я организовывать не собираюсь.

– К Кокорину не поедешь?

– На Кипр? По Кипру ни разу даже переговоров не было. Катар был, Турция периодически всплывала. Кипра не было, – сказал Смолов Константину Тюкавину в своем подкасте на ютуб-канале Smol Talk.