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Смолов о завершении карьеры: «Я ближе к этому. Сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Я там и не нужен»

Федор Смолов заявил, что близок к завершению карьеры.

– Какие планы у тебя в дальнейшем, Федь? Ты представляешь, что ты можешь закончить? 

– Легко. Я ближе к этому. В командах, где нормальные футболисты за что-то борются, на ведущих ролях я не буду. Быть сплочением коллектива и отвечать за баню я не готов, не моя история.

Та весна в «Динамо» – там было больше негатива, это был первый опыт, когда я не играю. Сейчас этот год еще больше укрепил мое впечатление, что я обязан играть, как некоторые говорят. Понимаю, что это не случайность. В этих командах играть не буду – сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Я не хочу любыми путями остаться в футболе.

Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Во что я там буду играть? Я там и не нужен объективно. Никого не хочу обидеть – Антон Заболотный 7 лет назад в «Химки» мечтал бы попасть, наверное. Сейчас он подписывается в «Спартак», потому что футбол такой.

Условно я иду в команду, которая борется за выживание – партнеры не очень, результаты будут так себе. Про партнеров невысокого уровня вряд ли будут говорить, что они что-то не так сделали. Все будут говорить, что Смолов не забивает, он мертвый, он не тот.

Я буду злиться, кипеть, потому что буду понимать, что эти не могут ничего. [Жена] Карина будет ругаться, потому что я дома буду ходить их все время ругать. А я переживаю, я много думаю о футболе. Исходя из этого, ближе к тому, чтобы закончить.

Ну и все закруглилось, я стал чемпионом, слава богу. В этом футболе все было. Опять же мне 35 лет – вообще нормально. Я раньше думал – 33-34 максимум. 

– Грустно? 

– Нет. Опять же – нет гарантии, что в конце июля или в августе я не скажу: «Я не могу, я не наигрался, хочу еще год». Матч прощальный я организовывать не собираюсь.

– К Кокорину не поедешь?

– На Кипр? По Кипру ни разу даже переговоров не было. Катар был, Турция периодически всплывала. Кипра не было, – сказал Смолов Константину Тюкавину в своем подкасте на ютуб-канале Smol Talk. 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?7635 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoАрис Лимасол
logoАнтон Заболотный
logoАлександр Кокорин
logoКраснодар
logoФедор Смолов
logoвысшая лига Кипр
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