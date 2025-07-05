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Дзюба о ЧМ-2018: «Я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией. До сих пор шрам на сердце: могли дойти до финала. С англичанами с удовольствием сражались бы»

Артем Дзюба вспомнил яркие эпизоды на ЧМ-2018.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии пенальти. Забить  не смогли Федор Смолов и Марио Фернандес.

«Во время домашнего чемпионата мира было несколько ярких эпизодов. Победа над Саудовской Аравией, когда все говорили, что нас разорвут. Потом мы обыграли Египет и вышли из группы. Это был прямо праздник. Затем тяжелейшая победа над Испанией. Там мы вытерпели.

А эмоции с Хорватией больше негативные, но они тоже навсегда. Мы играли на равных с ними. До сих пор шрам на сердце: могли пройти дальше и дойти до финала. С французами было мало шансов, но с англичанами с удовольствием сражались бы.

Хотел бы я изменить что-то на том чемпионате мира? Пару пенальтистов поменял бы в игре с Хорватией. Сказал бы: «Вот вам не надо бить по воротам». Но на самом деле там многие отказались бить. А вообще как есть, так и есть. Мы прошли Испанию, и это было событие. Потому что Испания всегда априори сильна», – сказал экс-форвард сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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