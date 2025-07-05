Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»

Дзюба заявил, что в фигурном катании он «как корова на льду».

Футболист принял участие в Дне Московского спорта в Лужниках и пообщался с журналистами.

«Я все виды спорта пробовал. В фигурном катании я корова на льду, в фигурном катании я безобразный. Как конькобежец хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы. Пируэты – не мое», – сказал форвард «Акрона » Артем Дзюба.