Карпин про 3:1 «Динамо» с «Партизаном»: «Все было хорошо в атаке, кроме реализации. Могли еще 3-4 гола забивать»

Валерий Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Партизаном».

В пятницу «Динамо» обыграло сербский клуб в рамках BetBoom Братского кубка – 3:1.

– Что пошло не так в эпизоде с пропущенным мячом?

– Оба [виноваты]. И [Даниил] Фомин, и Андрей [Лунев] передачу давал, но его [Даниила] прессинговали, не успел, неправильно обработал мяч. Можно было вернуть Луневу, как в предыдущем точно таком же моменте – он спокойно возвращает Луневу, тот выбивает или отдает на фланг. Это нормально. Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали.

– Был разговор с Луневым во втором тайме, что сказали?

– Рабочий подсказ.

– Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?

– Все было хорошо.

– Гладышев не забил.

– Все хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли 6-7 забивать, сегодня вместо трех могли еще 3-4 забивать, это порадовало. В обороне, за исключением гола – это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута. Они бросали аут, [мы] долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушел за поле, и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню, – сказал главный тренер «Динамо».