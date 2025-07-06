Мюллер о возможном продлении с «Баварией» на фоне травмы Мусиалы: «Не скажу, что это бестактно, но вопрос кажется неуместным». Эберль заявил, что «такой вариант не рассматривается»

Томас Мюллер не стал отвечать на вопрос о возможном продлении с «Баварией».

35-летний полузащитник провел последний матч за мюнхенцев. «Бавария » уступила «ПСЖ » в 1/4 финала КЧМ (0:2).

Джамала Мусиалу унесли с поля на носилках в конце 1-го тайма после стыка с Джанлуиджи Доннаруммой. Хавбека доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости .

После матча Мюллера спросили, может ли он представить себе продление контракта еще на 6 месяцев в связи с травмой Мусиалы.

«Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но это немного… Я не скажу, что бестактно, но мне это кажется неуместным», – ответил Мюллер в интервью DAZN.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль на вопрос, рассматривается ли вариант с краткосрочным контрактом для Мюллера заявил в интервью SPORT1: «Такой вариант не рассматривается. Мы его не обсуждали».