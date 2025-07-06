В полуфинал КЧМ вышли три европейских клуба и один бразильский. «Флуминенсе» сыграет с «Челси», «Реал» – с «ПСЖ»
Три европейских клуба сыграют в полуфинале КЧМ.
Определились полуфинальные пары клубного чемпионата мира. «Флуминенсе» (Бразилия) встретится с «Челси» (Англия), «Реал» (Испания) сыграет с «ПСЖ» (Франция).
Встречи пройдут 8 и 9 июля.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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