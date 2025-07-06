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Дзюба об информации Шнякина про интерес «Спартака»: «Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?»

Артем Дзюба отреагировал на слухи про интерес «Спартака».

Шнякин сказал, что ты был в лонг-листе «Спартака». Что можешь сказать?
 
- Дмитрий Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?

В принципе, не удивляет, что «Спартак» рассматривает тебя в качестве форварда?

– Нет, не удивляюсь, – сказал нападающий «Акрона». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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