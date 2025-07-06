Дзюба об информации Шнякина про интерес «Спартака»: «Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?»
Артем Дзюба отреагировал на слухи про интерес «Спартака».
– Шнякин сказал, что ты был в лонг-листе «Спартака». Что можешь сказать?
- Дмитрий Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?
– В принципе, не удивляет, что «Спартак» рассматривает тебя в качестве форварда?
– Нет, не удивляюсь, – сказал нападающий «Акрона».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?29845 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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