Дзюба об информации Шнякина про интерес «Спартака»: «Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?»

Артем Дзюба отреагировал на слухи про интерес «Спартака».

– Шнякин сказал, что ты был в лонг-листе «Спартака». Что можешь сказать?



- Дмитрий Шнякин ? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?

– В принципе, не удивляет, что «Спартак» рассматривает тебя в качестве форварда?

– Нет, не удивляюсь, – сказал нападающий «Акрона ».