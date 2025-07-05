Матеус Алвес: «Хочу войти в историю ЦСКА. Это клуб с большой историей»

Матеус Алвес рассказал, почему решил продолжить карьеру в ЦСКА.

– Почему ты выбрал ЦСКА?

– Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я тоже всегда слежу. А поскольку это большой клуб, то нет ничего лучше, чем уйти из одного большого клуба в другой. Так что я очень счастлив здесь, я хочу войти в историю ЦСКА, – сказал хавбек «Сан-Паулу », который переходит в ЦСКА .