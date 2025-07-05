Головин повлиял на трансфер Матеуса Алвеса в ЦСКА – дал его агентам положительные отзывы о клубе и России («СЭ»)

Александр Головин повлиял на трансфер Матеуса Алвеса в ЦСКА.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Сан-Паулу » согласовали переход 20-летнего полузащитника за 6 миллионов евро.

Как пишет «Спорт-Экспресс », экс-игрок армейцев Александр Головин дал представителям Алвеса положительные отзывы о клубе и жизни в России.

Сейчас российский полузащитник выступает за «Монако ». Интересы одного из его партнеров – Кайо Энрике – представляет то же агентство, что ведет дела Алвеса.