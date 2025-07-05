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«Интер» объявил о переходе Бонни из «Пармы». За 21-летнего форварда заплатят 23 млн евро плюс бонусы

Анж-Йоан Бонни перешел в «Интер» из «Пармы».

Миланский клуб объявил о трансфере 21-летнего французского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за игрока 23 миллиона евро. В сделку включена бонусная часть, которую может получить «Парма». Ее размер не уточняется.

В прошлом сезоне Серии А Бонни провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Интера»
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