Анж-Йоан Бонни перешел в «Интер» из «Пармы».

Миланский клуб объявил о трансфере 21-летнего французского нападающего.

Ранее сообщалось , что «Интер » заплатит за игрока 23 миллиона евро. В сделку включена бонусная часть, которую может получить «Парма ». Ее размер не уточняется.

В прошлом сезоне Серии А Бонни провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .

«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро