Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай» – «сейчас или никогда». У хавбека «Интера» есть предложение на 20 млн евро в год от «Аль-Хилаля» Индзаги
По данным Milliyet, полузащитник «Интера» полон решимости перейти в турецкий клуб, который любит с детства.
Утверждается, что 31-летний игрок сказал: «Либо сейчас, либо никогда... Если я не перейду в «Галатасарай» этим летом, потом будет очень трудно».
Кроме того, сообщается, что «Аль-Хилаль», возглавляемый бывшим тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги, предложил Чалханоглу контракт по схеме «3+3». Футболист мог бы получать 20 млн евро в год и выступать за клуб на протяжении трех лет, а оставшиеся три сезона работать в тренерском штабе.
Хакан не ответил на это предложение, хотя «Интер» был готов рассмотреть его из-за высокой стоимости трансфера.
«Галатасарай», в свою очередь, ожидает разрешения ситуации с переходом Виктора Осимхена, который стал целью «Интера».
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