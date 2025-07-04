Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай» – «сейчас или никогда». У хавбека «Интера» есть предложение на 20 млн евро в год от «Аль-Хилаля» Индзаги

Хакан Чалханоглу хотел бы перейти в «Галатасарай» этим летом.

По данным Milliyet, полузащитник «Интера» полон решимости перейти в турецкий клуб, который любит с детства.

Утверждается, что 31-летний игрок сказал: «Либо сейчас, либо никогда... Если я не перейду в «Галатасарай» этим летом, потом будет очень трудно».

Кроме того, сообщается, что «Аль-Хилаль », возглавляемый бывшим тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги, предложил Чалханоглу контракт по схеме «3+3». Футболист мог бы получать 20 млн евро в год и выступать за клуб на протяжении трех лет, а оставшиеся три сезона работать в тренерском штабе.

Хакан не ответил на это предложение, хотя «Интер» был готов рассмотреть его из-за высокой стоимости трансфера.

«Галатасарай », в свою очередь, ожидает разрешения ситуации с переходом Виктора Осимхена , который стал целью «Интера ».

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Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)