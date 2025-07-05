Губерниев об инциденте со Смоловым: «Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже»
Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с Федором Смоловым.
«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…», – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Экс-футболист «Краснодара» ударил двух мужчин – предположительно, из-за оскорблений в свой адрес.
В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.
Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве – там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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