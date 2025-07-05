Губерниев об инциденте со Смоловым: «Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже»

Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с Федором Смоловым.

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » Федора Смолова . Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Экс-футболист «Краснодара » ударил двух мужчин – предположительно, из-за оскорблений в свой адрес.

В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев . По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.

Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве – там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)