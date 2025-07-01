Дюков о критике Челестини из-за работы в ЦСКА: «Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Это неправильно, так быть не должно»
Александр Дюков оценил давление на Фабио Челестини из-за назначения в ЦСКА.
Швейцарский специалист ранее был назначен на пост главного тренера команды. Издание Bliсk написало, будто Челестини не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет.
«Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики.
Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно», – сказал президент РФС Александр Дюков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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