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Митрофанов о лимите: «Дискуссия идет всегда, но резкие изменения негативно сказываются и на финансах. Важно то, что делают клубы для подготовки своих резервов»

Максим Митрофанов подтвердил наличие дискуссий об изменении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оправданным обсуждение возможного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

«Дискуссия по этому вопросу идет всегда, и она, возможно оправдана как дискуссия. Вопрос комплектования команды сложный с точки зрения стратегической перспективы, и надо понимать, что какие‑то резкие изменения негативно сказываются, в том числе и на финансах. Клубам нужна долгосрочная стабильность для того, чтобы правильно выстраивать работу. Важно не то, какое максимальное количество иностранцев может одновременно быть на поле и находиться в заявке, а то, что делают клубы для подготовки своих резервов.

Эти нормы есть, а именно 12 доморощенных футболистов в заявке каждого футбольного клуба. Есть требования к наличию детско‑юношеских команд, есть система соревнований ЮФЛ, которая дает прекрасный результат: около двух тысяч футболистов подписали профессиональные контракты. Из них 21 игрок был вызван в сборную страны – такой результативности в таком возрасте не было еще никогда. Надо посмотреть на регулирование, которое есть в Первой, Второй лигах по количеству молодых футболистов, которые постоянно должны играть.

Снижается средний возраст футболистов, а именно россиян, потому что во Второй лиге иностранцы запрещены. Ребята играют, получают практику, затем переходят в клубы Премьер‑лиги и их количество большое», – сказал генеральный секретарь РФС Митрофанов в кулуарах ПМЭФ.

В Мир РПЛ сейчас действует следующее правило: клубы не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а также одновременно на поле не может находиться более 8 легионеров.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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