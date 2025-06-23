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Генсек РФС об РПЛ в формате МЛС: «Клубы инвестировали бы в инфраструктуру, академии, а не в покупку легионеров. Но европейская система более справедлива со спортивной точки зрения»

В РФС оценили идею закрытого формата Мир РПЛ по модели МЛС.

В МЛС участвует 30 клубов – 27 из США и три из Канады. Худшие команды по итогам сезона не покидают лигу.

«В период отстранения российских клубов и сборной от международных матчей это, скорее всего, помогло бы развитию отечественного футбола. Клубы больше инвестировали бы в создание инфраструктуры и развитие академий, а не стремились покупать высокооплачиваемых легионеров.

С другой стороны, это вызвало бы шквал критики со стороны клубов Первой лиги, которые лишились бы мотивации. Они ведь тоже вкладывают средства в развитие инфраструктуры и академий, чтобы выйти в РПЛ.

Система, которая применяется в европейских клубах, все-таки более справедлива со спортивной точки зрения, чем североамериканская», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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