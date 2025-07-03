ЦСКА покупает Алвеса за 6 млн евро и 25% прибыли от перепродажи, контракт – до 2030 года. Хавбек «Сан-Паулу» завтра вылетает в Москву
Матеус Алвес завтра вылетает в Москву.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что ЦСКА и «Сан-Паулу» согласовали переход полузащитника. Бразильскому клубу потребовалось проконсультироваться с другими латиноамериканскими командами, чтобы развеять сомнения насчет платежеспособности армейцев.
Алвес будет куплен за 6 млн евро, в случае его перепродажи 25% прибыли ЦСКА должен будет отдать «Сан-Паулу».
Контракт с 20-летним хавбеком будет рассчитан до 2030 года.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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