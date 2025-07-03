ЦСКА покупает Алвеса за 6 млн евро и 25% прибыли от перепродажи, контракт – до 2030 года. Хавбек «Сан-Паулу» завтра вылетает в Москву

Матеус Алвес завтра вылетает в Москву.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что ЦСКА и «Сан-Паулу » согласовали переход полузащитника. Бразильскому клубу потребовалось проконсультироваться с другими латиноамериканскими командами, чтобы развеять сомнения насчет платежеспособности армейцев.

Алвес будет куплен за 6 млн евро, в случае его перепродажи 25% прибыли ЦСКА должен будет отдать «Сан-Паулу».

Контракт с 20-летним хавбеком будет рассчитан до 2030 года.