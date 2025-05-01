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Агент Головина о возможном возвращении игрока в Россию: «В «Спартак» он не пойдет. Но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит»

Агент Александра Головина опроверг слухи о скором возвращении игрока в Россию.

Ранее появилась информация, что «Зенит» был готов заплатить 30 млн евро за хавбека «Монако» летом 2024 года.

«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не является правдой. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию.

В «Спартак» он не пойдет, но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», – сказал агент игрока Александр Клюев.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне россиянин провел 19 матчей в Лиге 1 и забил три гола.

Агент Головина об интересе «Зенита»: «Александр сосредоточен на выступлении за «Монако»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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