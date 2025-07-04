Истомина о будущем Смолова: «Будем держать интригу. Я за мужем везде пойду, всегда буду рядом»
Жена Федора Смолова заявила, что форвард пока не определился с клубом.
35-летний форвард выиграл титул Мир РПЛ в составе «Краснодара». По завершении сезона клуб объявил об уходе Смолова.
«Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу.
Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом», – сказала жена Федора Смолова.
Жена Смолова о чемпионстве «Краснодара»: «Значит, переезд был не зря. Федор сказал, что это и моя победа тоже»
Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24698 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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