Истомина о будущем Смолова: «Будем держать интригу. Я за мужем везде пойду, всегда буду рядом»

Жена Федора Смолова заявила, что форвард пока не определился с клубом.

35-летний форвард выиграл титул Мир РПЛ в составе «Краснодара ». По завершении сезона клуб объявил об уходе Смолова.

«Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу.

Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом», – сказала жена Федора Смолова .

Жена Смолова о чемпионстве «Краснодара»: «Значит, переезд был не зря. Федор сказал, что это и моя победа тоже»

Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»