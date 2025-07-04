Пивоваров о переходе Сергеева: «Иван изначально хотел перейти в «Динамо», он здесь будет наиболее востребован. Случился хэппи‑энд»

Гендиректор «Динамо» прокомментировал трансфер Ивана Сергеева.

– Как бы вы могли подытожить историю с Сергеевым?

– Хорошо все, что хорошо кончается. Но некоторые действия были избыточны. Иван изначально хотел перейти именно в «Динамо», он здесь будет наиболее востребован. Случился хэппи‑энд.

– Что вы имеете в виду?

– Некоторую лишнюю активность клубов.

– Правда ли, что «Спартак» направлял предложения, чтобы затянуть трансфер Сергеева?

– Письма я не видел. Но как будто бы да, – сказал гендиректор «Динамо » Павел Пивоваров .