Пивоваров о переходе Сергеева: «Иван изначально хотел перейти в «Динамо», он здесь будет наиболее востребован. Случился хэппи‑энд»
Гендиректор «Динамо» прокомментировал трансфер Ивана Сергеева.
– Как бы вы могли подытожить историю с Сергеевым?
– Хорошо все, что хорошо кончается. Но некоторые действия были избыточны. Иван изначально хотел перейти именно в «Динамо», он здесь будет наиболее востребован. Случился хэппи‑энд.
– Что вы имеете в виду?
– Некоторую лишнюю активность клубов.
– Правда ли, что «Спартак» направлял предложения, чтобы затянуть трансфер Сергеева?
– Письма я не видел. Но как будто бы да, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
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