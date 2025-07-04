Сергеев взял 33-й номер в «Динамо»

Иван Сергеев в «Динамо» взял номер, под которым выступал в «Зените».

За 30-летним форвардом будет закреплен 33-й номер.

Ранее Сергеев выступал под этим номером в «Крыльях», а затем взял и в «Зените». В 2024-м он вернулся в «Крылья» и получил номер 13, поскольку 33-й был занят.