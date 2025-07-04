Джонатан Дэвид: «Смотрел на «Юве» в детстве и думал, что это один из 10 крупнейших клубов мира»
Джонатан Дэвид прокомментировал переход в «Ювентус».
«В детстве, когда я рос, всегда смотрел на «Ювентус» и думал, что это, наверное, один из 10 самых больших клубов в мире. Так что для меня сидеть здесь сегодня – большая честь.
Я люблю забивать, мне нравится быть в игре и комбинировать, вовлекать в игру одноклубников. Моя самая сильная сторона – умение находить пространство и оказываться в нужном месте в нужное время», – сказал 25-летний форвард.
«Ювентус» объявил о трансфере Дэвида и сообщил о расходах на сумму 12,5 млн евро
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Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
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