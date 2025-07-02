«Ювентус» договорился с Дэвидом о переходе

Джонатан Дэвид станет игроком «Ювентуса».

Туринцы достигли соглашения с 25-летним форвардом этой ночью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дэвид , покинувший «Лилль » в конце сезона, перейдет в «Ювентус » на правах свободного агента.

Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .