«Ювентус» договорился с Дэвидом о переходе
Джонатан Дэвид станет игроком «Ювентуса».
Туринцы достигли соглашения с 25-летним форвардом этой ночью, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Дэвид, покинувший «Лилль» в конце сезона, перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента.
Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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