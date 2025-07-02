Дэвид подпишет контракт с «Юве» до 2030-го. Медосмотр форварда – 4 июля

Джонатан Дэвид пройдет медосмотр в «Ювентусе» на этой неделе.

Ранее сообщалось , что туринцы достигли соглашения с 25-летним форвардом этой ночью.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, позднее стороны урегулировали окончательные детали соглашения.

Игрок подпишет 5-летний контракт, рассчитанный до июня 2030 года. Медосмотр нападающего в «Ювентусе » состоится утром 4 июля.

Дэвид переходит в туринский клуб на правах свободного агента после истечения его контракта с «Лиллем » 30 июня.

Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .