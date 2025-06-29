Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»

Александр Григорян объяснил вероятный переход Антона Заболотного в «Спартак».

Сообщалось , что форвард подпишет контракт с красно-белыми по схеме «1+1».

«Смотрите на действия Станковича . Сначала звонок Комличенко — совершенно очевидно, что нужен большой нападающий, который умеет выигрывать единоборства — классическая девятка.

Потом приглашают Сергеева — разные типажи, а затем вновь возврат к большому форварду. Это говорит о том, что Гарсия на позиции центрального нападающего его не убедил.

Для чего нужен Заболотный ? Как вариант в атаке. Угальде все же больше ложная «девятка», — сказал российский тренер.