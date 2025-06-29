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Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»

Александр Григорян объяснил вероятный переход Антона Заболотного в «Спартак».

Сообщалось, что форвард подпишет контракт с красно-белыми по схеме «1+1».

«Смотрите на действия Станковича. Сначала звонок Комличенко — совершенно очевидно, что нужен большой нападающий, который умеет выигрывать единоборства — классическая девятка. 

Потом приглашают Сергеева — разные типажи, а затем вновь возврат к большому форварду. Это говорит о том, что Гарсия на позиции центрального нападающего его не убедил. 

Для чего нужен Заболотный? Как вариант в атаке. Угальде все же больше ложная «девятка», — сказал российский тренер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАнтон Заболотный
logoАлександр Григорян
logoДеян Станкович
logoИван Сергеев
logoЛивай Гарсия
logoНиколай Комличенко
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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