Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»
Александр Григорян объяснил вероятный переход Антона Заболотного в «Спартак».
Сообщалось, что форвард подпишет контракт с красно-белыми по схеме «1+1».
«Смотрите на действия Станковича. Сначала звонок Комличенко — совершенно очевидно, что нужен большой нападающий, который умеет выигрывать единоборства — классическая девятка.
Потом приглашают Сергеева — разные типажи, а затем вновь возврат к большому форварду. Это говорит о том, что Гарсия на позиции центрального нападающего его не убедил.
Для чего нужен Заболотный? Как вариант в атаке. Угальде все же больше ложная «девятка», — сказал российский тренер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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