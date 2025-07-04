Сергеев о «Динамо»: «Надеюсь, победим в этом чемпионате. Здесь отличная команда»

Иван Сергеев надеется на победу «Динамо» в Мир РПЛ.

«Динамо » ранее объявило о переходе нападающего «Крыльев Советов». Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.

«Очень надеюсь, что победим в этом чемпионате. Здесь отличная команда. Буду помогать как на тренировках, так и на футбольном поле, в матчах», – сказал форвард «Динамо».