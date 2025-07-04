Кунья получит 10-й номер в «МЮ» – под ним играл Рэшфорд. Маркус больше не будет выступать за «Юнайтед» и мечтает о «Барселоне»
Матеус Кунья получит 10-й номер в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Ранее под 10-м номером выступал Маркус Рэшфорд. По данным Романо, Маркус намерен перейти в «Барселону», его время в «МЮ» точно истекло.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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