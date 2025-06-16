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Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни – любимой легендой клуба, Роналдиньо – любимым футболистом из Бразилии

Матеус Кунья поучаствовал в блиц-опросе о «Манчестер Юнайтед».

Нападающий перешел в «МЮ» из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов, подписав контракт по схеме «5+1».

– Я очень взволнован. Сбылась моя мечта – думаю, это идеальное описание моих ощущений.

– Самое большое достижение в вашей карьере?

– Играть за сборную Бразилии – это всегда что-то невероятное для бразильцев. Наряду с тем, чтобы играть за клуб своей мечты.

– Любимый бразильский игрок, выступавший за «Юнайтед»?

– Конечно, я должен назвать своего друга. Мой хороший друг Антони.

– Любимая легенда «Манчестер Юнайтед»?

Уэйн Руни.

– Любимый бразильский игрок всех времен?

– Роналдиньо.

– Кому первому вы позвонили, узнав, что переходите в «МЮ»?

– Моему двоюродному брату. В детстве мы могли смотреть Премьер-лигу только в доме бабушки, и он всегда ходил со мной. Он старше и многому меня научил, с ним я впервые посмотрел игру «Юнайтед» – так началась любовь [к клубу].

– Ваши впечатления от «Олд Траффорд»?

– Это стадион, на котором я всегда мечтал играть. Быть здесь – это чувство, которое не описать словами, – сказал форвард «МЮ».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм «Манчестер Юнайтед»
logoМатеус Кунья
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