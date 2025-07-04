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Директор «Юве» и агент Влаховича встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить будущее форварда. Один из вариантов – расторжение контракта (Tuttosport)

Агент Душана Влаховича обсудит будущее форварда с директором «Ювентуса».

Действующее соглашение 25-летнего форварда с туринцами рассчитано до 30 июня 2026 года. 

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» планирует продать Влаховича, однако сам серб не хочет уходить из клуба. 

Как сообщает Tuttosport, в ближайшие дни генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли в Турине проведет встречу с агентом Дарко Ристичем, представляющим интересы Влаховича

Сообщается, что будут рассмотрены различные варианты: от досрочного расторжения контракта по согласию сторон до краткосрочного продления на один сезон, что позволило бы клубу перераспределить зарплатную нагрузку, а Влаховичу – стабильно получать игровое время, пусть и в аренде.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Tuttosport
logoДушан Влахович
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoЮвентус
агенты
Дамьен Комолли
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