Директор «Юве» и агент Влаховича встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить будущее форварда. Один из вариантов – расторжение контракта (Tuttosport)

Агент Душана Влаховича обсудит будущее форварда с директором «Ювентуса».

Действующее соглашение 25-летнего форварда с туринцами рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса » планирует продать Влаховича, однако сам серб не хочет уходить из клуба.

Как сообщает Tuttosport, в ближайшие дни генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли в Турине проведет встречу с агентом Дарко Ристичем, представляющим интересы Влаховича .

Сообщается, что будут рассмотрены различные варианты: от досрочного расторжения контракта по согласию сторон до краткосрочного продления на один сезон, что позволило бы клубу перераспределить зарплатную нагрузку, а Влаховичу – стабильно получать игровое время, пусть и в аренде.