Директор «Юве» и агент Влаховича встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить будущее форварда. Один из вариантов – расторжение контракта (Tuttosport)
Агент Душана Влаховича обсудит будущее форварда с директором «Ювентуса».
Действующее соглашение 25-летнего форварда с туринцами рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» планирует продать Влаховича, однако сам серб не хочет уходить из клуба.
Как сообщает Tuttosport, в ближайшие дни генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли в Турине проведет встречу с агентом Дарко Ристичем, представляющим интересы Влаховича.
Сообщается, что будут рассмотрены различные варианты: от досрочного расторжения контракта по согласию сторон до краткосрочного продления на один сезон, что позволило бы клубу перераспределить зарплатную нагрузку, а Влаховичу – стабильно получать игровое время, пусть и в аренде.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Tuttosport
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